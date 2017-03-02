Мир полон чудес, которые многие мечтают когда-либо увидеть. И путешествие дарит такую возможность, как познать мир и прикоснутся к его красоте. Достаточно решится и вот уже перед тобой весь свет. Но не все могут без оглядки купить билет, и отправиться на новое место. С помощью сайта «MirPlaneta.com» вы можете, не выходя из дома, совершить виртуальное путешествие по самым интересным местам Земли, увидеть яркие и популярные достопримечательности различных стран и городов. Здесь вы найдете большое количество полезной информации, качественных фото, познакомитесь с географией, узнаете все тонкости туризма.