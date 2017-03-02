Германия

Курортный Баден-Баден в Германии

Лесной термальный курорт Баден-Баден расположен в юго-западной части Германии на высоте от 112 до...
Индия

Священная река Ганг

Река Ганг для индийцев – священна. Они убеждены в том, что она есть продолжение...
Франция

Достопримечательности Довиля

Путь от рыбацкой деревушки до элитного курорта Довиль во Франции прошел в короткий срок,...
Франция

Диснейленд во Франции

Среди достопримечательностей Парижа, Диснейленд занимает одну из ведущих позиций по посещаемости, далеко опережая Лувр...
Беларусь

Отдых в Беларуси – чистые озера и многочисленные санатории

Здесь всегда рады гостям. Будьте уверены, что отдых в Беларуси придётся вам по вкусу,...
Греция

Достопримечательности Халкидики

Гора Афон, монастыри, возведённые византийскими мастерами, археологические комплексы, простирающиеся на много километров, − вот,...

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Дидим – один из турецких курортов, который стал известен туристам не так давно -...

Достопримечательности Белостока

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